ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Отбой воздушной тревоги

Уже 292-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 11 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 декабря.

Информация постоянно обновляется:

1:00 Отбой воздушной тревоги в Николаевской области. Также отбои объявили и в других регионах.

0:28 В Николаевской области, центральных регионах Украины и Киеве объявили воздушную тревогу.

0:24 В Воздушных силах ВСУ рассказали, что погода почти не влияет на использование россиянами иранских дронов. ВСУ считают, что оккупанты будут запускать дроны, пока они есть.

- Ни мороз, ни тепло не влияют на работу этих дронов. Влияет только определенная погода, которая может мешать – это обледенение. Неважно, плюс или минус — они будут их использовать, когда они будут у них в наличии, - пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Бабель.

0:21 Взятый в плен россиянин считает, что в Украине он якобы воевал с поляками. При этом ни одного поляка он не встречал.