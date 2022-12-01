Оккупанты обстреляли две громады в Николаевской области

Оккупанты ночью 11 и 12 декабря обстреляли две громады Николаевской области.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.

«Вчера, 11 декабря, в 12:27 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 11 декабря, ориентировочно в 23:50 в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов Куцурубской громады разрушено хозяйственное помещение, поврежден объект социальной инфраструктуры, жилые дома. Пострадавших нет.

Ночью, 12 декабря, в 00:10 враг наносил минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», – написал Ким.