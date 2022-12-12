Беларусь скрывает количество переданной рф военной техники и ограничивает собственную боеспособность, – ISW

Беларусь ограничивает собственную боеспособность, отправляя военную технику в рф, и вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно. При этом Минск пытается скрыть реальные масштабы передачи россии техники и оружия.

Об этом сообщается в строительстве Американского института изучения войны (ISW).

В институте напомнили, что 14 ноября проект Hajun Project сообщил, что белорусские военные передали 122 танка Т-72А российским войскам, вероятно, под предлогом отправки их на модернизацию. Проект также сообщил 17 ноября, что белоруссия передала российским вооруженным силам 211 единиц военной техники, в том числе 98 танков Т-72А и 60 БМП-2.

Аналитики подчеркнули, что подтвержденная передача россии 98 танков Т-72 составляет примерно 18% белорусского инвентаря активных боевых танков.

«Непонятно, есть 98 переданных танков частью 122 танков, предназначенных для модернизации, или это отдельная коллекция техники. Также непонятно, были ли танки, отправленные в россию, частью активного белорусского танкового парка, или машинами, находящимися на хранении или в резерве. У беларуси нет возможности производить собственные боевые бронированные машины, что делает передачу этой техники российским войскам как текущим, так и вероятным долгосрочным ограничением материального потенциала белорусских механизированных сил для участия в боевых действиях в Украине», – говорится в отчете аналитиков.

В институте допустили, что беларусь также, вероятно, сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов, передавая их российским военным. Там напомнили, что согласно данным ГУР Украины, беларусь передавала 122-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы российским вооруженным силам в течение октября и ноября.

Аналитики считают, что белорусские чиновники, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которое они отправляют в россию для поддержки вторжения в Украину. Они напомнили, что Комитет государственной безопасности беларуси, Министерство внутренних дел и белорусский спецназ ввели усиленную охрану и наблюдение за железнодорожной инфраструктурой и запретили проезд поездов с военной техникой через белорусские города.

«Белорусские власти, вероятно, пытаются помешать западным и украинским разведывательным службам в полной мере оценить масштабы передачи белорусской военной техники в россию. Беларусь может отправлять большее количество военной техники российским войскам. Белорусские власти также могут пытаться скрыть масштабы этих поставок, чтобы смягчить возможную негативную реакцию на деградацию военного потенциала страны и подчинение лукашенко москве», – добавили в ISW.

В институте считают, что давление кремля на беларусь с целью поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над беларусью.

В отчете ISW отмечается, что кремль усилил давление на александра лукашенко для формализации интеграции беларуси в Союзное государство после белорусских протестов в 2020 и 2021 годах. В частности, рф стремилась создать постоянное военное базирование в беларуси и установить прямой контроль над белорусскими военными, а также регулярно пыталась использовать свое влияние на белорусскую безопасность и военные дела, чтобы оказывать давление на беларусь для поддержки ее вторжения в Украину.

По оценкам ISW, министр обороны рф сергей шойгу встретился с лукашенко 3 декабря для дальнейшего укрепления двусторонних связей в сфере безопасности, вероятно, в контексте российско-белорусского Союзного государства.

Аналитики института считают, что беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране. ISW ранее оценивал, что лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков, если его аппарат безопасности ослабнет из-за участия в войне в Украине. Аналитики отметили, что в 2020 и 2021 годах лукашенко полагался на элементы белорусских вооруженных сил в дополнение к белорусским службам безопасности для подавления народных протестов против его правления.

«Привлечение значительной части этого аппарата безопасности в войне в Украине, вероятно, сделает лукашенко уязвимым к новым беспорядкам и сопротивлению. Лукашенко также, вероятно, отдает себе отчет, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку станет очевидно, что усилия россии по обеспечению полного контроля над беларусью увенчались успехом», – подчеркнули аналитики.

При этом в ISW считают, что вступление беларуси в войну в худшем случае заставит Украину временно отвлечь личный состав и технику с нынешней фронтовой линии. Так, заместитель начальника украинского Генштаба Алексей Громов заявил ранее, что 15 тысяч белорусских военнослужащих и до 9 тысяч российских военнослужащих, дислоцированных в Беларуси, теоретически могут принять участие в войне с Украиной. Однако, уверены аналитики, даже если лукашенко привлечет значительно большее количество своих войск для наступления на Украину, белорусские военные все равно будут небольшой силой, которая не сможет добиться значительного оперативного успеха.

По оценкам ISW, российское или белорусское наступление из беларуси не сможет перерезать украинские логистические линии на Запад.