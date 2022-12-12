Украина сегодня защищает свободу Молдовы, – Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в войне с рф Украина защищает не только собственную свободу, но и свободу Молдовы.
Об этом она сказала в интервью CNN.
Она заявила, что россия сейчас пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.
– Украина сегодня защищает свою свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной, - заявила Санду.
Она отметила, что коррумпированные группы в Молдове вместе с пророссийскими силами устраивают протесты в стране.
– Но как бы трудно ни было, мы должны находить решение, – сказала она.
Напомним, что рф стала угрожать Молдове из-за якобы «притеснения» русского языка.