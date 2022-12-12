Рост экономики США может опередить Китай впервые за почти 50 лет, – Байден

Темпы роста американской экономики в 2022 году могут впервые за десятки лет превысить динамику экономики Китая.

Об этом в Twitter сообщил президент США Джо Байден.

"Такого не было с 1976 года", - подчеркнул он.

Байден не уточнил источник данных, однако в мае аналогичный прогноз сделали аналитики Bloomberg.

Они связали такую динамику с COVID-ограничениями в КНР, снижением розничных продаж и промышленного производства, из-за чего произойдет «смена ролей с потенциальными политическими последствиями как в Пекине, так и в Вашингтоне».