Россия не может достичь своих целей в Украине, – британская разведка

Россия не сможет достичь поставленной цели в Украине и маловероятно, что российские войска продвинутся на оперативном уровне в течение ближайших нескольких месяцев.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Британская разведка напомнила, что 8 декабря спикер путина дмитрий песков переформулировал основные цели «спецоперации». Он заявил, что россия стремится захватить восточные и южные области Украины. Комментарии пескова предполагают, что нынешние минимальные политические цели войны россии остаются неизменными.

При этом приоритетом россии по-прежнему остается Донецкая область, где оккупанты пытаются продвинуться вглубь региона. Британская разведка предполагается, что рф в ближайшее время вряд ли сможет достичь своей цели.