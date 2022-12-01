СБУ задержала жителя Снигиревки, продавшего награбленное оккупантами имущество

СБУ задержала в Николаевской области 33-летнего коллаборанта, продававшего награбленное оккупантами имущество украинцев.

Об этом сообщили в СБУ и в областной прокуратуре.

Во время оккупации Снигиревки он помогал агрессору «зарабатывать». В частности, он самовольно занял один из магазинов на рынке и реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов. Среди них – автозапчасти и средства обслуживания автомобилей.

Большую часть полученных доходов передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу и в Херсон.

После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался «залечь на дно». Но сотрудники СБУ помешали ему уйти от ответственности и задержали.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины («Колаборационная деятельность»).

Напомним, как суд арестовал назначенного оккупантами «старосту» села на Николаевщине, который разграбил громаду для улучшения жизни захватчиков.