Байден заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российскими оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом. США продолжат оказывать Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь на фоне российской агрессии против страны.

Об этом сообщается на сайтах Президента Украины и Белого дома.

Зеленский выразил благодарность американскому коллеге за очередной пакет оборонной помощи, анонсированный в прошлую пятницу, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, лидерство в консолидации международных усилий по противодействию российской агрессии.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь мира и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели. Именно для этого на саммите G20 Президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов, реализация которых позволит прекратить войну.

Президент Украины наметил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский выразил благодарность за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Она не только способствует достижению успеха в поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики.

Глава государства проинформировал о последствиях российского ракетного террора, в результате которого уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры.

В этом контексте Президент отметил помощь, оказываемую Соединенными Штатами для восстановления энергосистемы Украины. Владимир Зеленский выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.

Глава государства также отметил важность формирования эффективной противовоздушной обороны. Владимир Зеленский призвал Президента Джозефа Байдена сделать все возможное, чтобы оградить мирное население Украины и ее критическую инфраструктуру. Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период.

«Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость к справедливому миру, основанному на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций. Он подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, привлечь россию к ответственности за ее военные преступления и зверства и возложить на россию расходы за ее агрессию», – рассказали в Белом доме.

Владимир Зеленский поблагодарил лидера США за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах.