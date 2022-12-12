Оккупанты в полночь обстреляли Очаков — разрушены дома и объекты социнфраструктуры

11 декабря около полуночи войска страны-агрессора в очередной раз обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Очаковщины.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Пока известно о разрушениях и повреждениях жилых домов, хозяйственного сооружения и объекта социальной инфраструктуры. Полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется. На местах происшествия работают правоохранители.

Продолжается досудебное расследование уголовных производств, начатых по ст. 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны».