Российскую военную технику в беларуси перебрасывают ближе к границе с Украиной

В Беларуси приступили к перемещению российской военной техники в рамках так называемой региональной группировки войск. Технику перегоняют поближе к границе с Украиной.

Об этом сообщает «Белорусский Гаюн».

Мониторинговая группа отмечает, что сегодня в Беларуси предупредили о движении колонн по военной технике по дорогам страны.

Первая колонна выдвинулась из района полигона Обуз-Лесновский (Барановичский район Брестская область). Она будет двигаться в сторону полигона «Брестский» (Брестский район).

«Ближе к границе с Украиной перемещают 24 единицы военной техники, включая 4 трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику», - говорится в сообщении.

Напомним, что беларусь скрывает количество переданной россии военной техники и ограничивает свою боеспособность, - ISW.