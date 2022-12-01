рф производит 40 крылатых ракет в месяц и частично восстанавливает запасы, - ГУР

российский оборонно-промышленный комплекс имеет возможность за месяц изготовить около 40 новых высокоточных ракет. С начала вторжения рф изготовила уже сотни таких ракет.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The New York Times, пишет "Бабель".

По его словам, россияне продолжают производить новые ракеты все это время, поэтому вряд ли они у них когда-нибудь закончатся.

Скибицкий рассказал, что с начала вторжения россия смогла выработать 240 крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Он также отметил, что россияне начали использовать ракеты Х-55, изготовленные на украинском заводе. Эти ракеты могут нести ядерные боеголовки и были переданы Украиной рф в рамках отказа от ядерного оружия. Но теперь россияне изымают ядерную боеголовку и вместо нее ставят балласт. Таким образом, они создают ложную цель, чтобы перегрузить украинскую ПВО и заставить ее реагировать.