СБУ объявили подозрения шести генералам оккупационной армии за захват Харьковщины

Установлены лица шестерых представителей высшего командования Западного военного округа вс рф, принимавших участие в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на восточном фронте. Им объявили подозрения в совершении преступлений против национальной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области.

Кроме этого, чиновники страны-агрессора способствовали созданию оккупационных администраций России во время временного захвата части региона.

Следователи СБУ в сотрудничестве с оперативниками Нацполиции собрали безоговорочные доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины.

На основании полученной доказательной базы доложено о подозрении по части 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 2 статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины:

– заместителю командующего Западным военным округом вс рф генерал-майору Трубиенко Т.Н.; – командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа вс рф генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.; – начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа вс рф генерал-майору Пятаеву А.Ю.; – командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майору Терещенко Н.А.; – командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа вс рф генерал-майору Авдееву А.В.; – командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майору Слепцову В.В.

Служба безопасности проводит дальнейшие комплексные мероприятия по привлечению окупантов к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, как российскому генералу андрию мордвичеву заочно сообщили о подозрении за уничтожение Мариуполя, штурм «Азовстали» и убийства украинцев.