Для россиян разъяснили, как они могут сдаться в плен с помощью дронов

Разработана инструкция, согласно которой российские военные могут безопасно сдаться в плен украинскому квадрокоптеру.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Для добровольной сдачи в плен российскому военному, решившему не участвовать в преступной военной кампании своего руководства, необходимо связаться с проектом «Хочу жить» (#688 с территории Украины) и получить инструкцию и координаты.
«Важно прибыть на указанную точку вовремя и ожидать появления квадрокоптера, после чего поднять руки. Далее дрон безопасно проведет вас к украинским позициям. Если дрон разрядится во время движения, то военнопленному необходимо ожидать нового и продолжить движение по новоприбывшему квадрокоптеру», – говорится в сообщении.
При сдаче в плен Украина гарантирует соблюдение Женевской конвенции об условиях обращения с военнопленными.
«Эта инструкция поможет спасти жизнь тех россиян, которые не желают погибнуть ради мифических и безумных целей кремля и владимира путина», – отметили в ЦНС.