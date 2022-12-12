Для россиян разъяснили, как они могут сдаться в плен с помощью дронов

Разработана инструкция, согласно которой российские военные могут безопасно сдаться в плен украинскому квадрокоптеру.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Для добровольной сдачи в плен российскому военному, решившему не участвовать в преступной военной кампании своего руководства, необходимо связаться с проектом «Хочу жить» (#688 с территории Украины) и получить инструкцию и координаты.

«Важно прибыть на указанную точку вовремя и ожидать появления квадрокоптера, после чего поднять руки. Далее дрон безопасно проведет вас к украинским позициям. Если дрон разрядится во время движения, то военнопленному необходимо ожидать нового и продолжить движение по новоприбывшему квадрокоптеру», – говорится в сообщении.

При сдаче в плен Украина гарантирует соблюдение Женевской конвенции об условиях обращения с военнопленными.