В Николаеве предателя, взятого в плен в Херсонской области, приговорили к 13 годами тюрьмы

В Николаеве государственный изменник и дезертир из Крыма приговорен к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре по военной и оборонной сфере Южного региона и в ГБР.

Установлено, что в 2014 году бывший украинский военнослужащий, предавший Присягу на верность украинскому народу, отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова и вступил на службу в вооруженные силы государства-агрессора.

Через восемь лет, 25 февраля 2022 года, он вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших на территорию Херсонской области.

29 августа 2022 года, во время боевых действий на линии непосредственного вооруженного столкновения, предатель был взят в плен.

Приговором суда бывшему гранатометчику воинской части в АР Крым назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет.