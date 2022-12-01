НАПК проверяет заместителя председателя ОП Тимошенко, который на работе пользовался «гуманитарным» автомобилем

НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ относительно заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, журналисты Bihus.Info узнали, что с весны Тимошенко пользуется автомобилем Chevrolet Tahoe, который американская компания «General Motors» передала Украине. Всего было передано 50 таких автомобилей, они должны использоваться для гуманитарных целей и вывозить людей из зоны боевых действий.

Кирилл Тимошенко заявил, что не скрывал использование этого автомобиля в служебных целях, машина находится на балансе Государственного управления делами, которое, в свою очередь, занимается Офисом Президента Украины. Тимошенко пообещал передать «гуманитарный» Chevrolet Tahoe в прифронтовой регион.

- Если мы хотим получить миллиарды долларов на восстановление Украины и на военную помощь, которая гарантирует нашу победу в этой войне, мы должны гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти. Потому что на правительства наших партнеров есть определенное давление – россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции, а потому не нужно оказывать нам помощь.

– А партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь оказывается. Потому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе. Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить россию, - сказал глава НАПК.

Также Тимошенко стал фигурантом расследования «Украинской правды» - журналисты зафиксировали, что заместитель Ермака ездит на автомобиле Porsche Taycan 2021 года выпуска стоимостью $100 тысяч, который принадлежит ООО «Новем Логистик». Сам Тимошенко подтвердил, что автомобиль принадлежит фирме Вемира Давитяна, сказав, что якобы 3-4 раза покатался на нем и вернул его еще несколько месяцев назад, однако есть доказательства того, что он пользовался Porsche как минимум с июня по август.