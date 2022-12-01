«Будем готовиться, будем сбивать», - в ВСУ считают, что россия продолжит атаки на инфраструктуру

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у российских оккупантов еще достаточно ракет для нанесения очередных ракетных ударов по нашей стране. кремль не отказался от своего плана и готов дальше атаковать мирные города и инфраструктуру.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Игнат отметил, что Силы обороны будут и дальше сбивать вражеские ракеты.

– Противник свои планы не отменил. Да, мы видим рассредоточение российской авиации – стратегической и дальней – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. После "бавовны" на аэродромах ("Энгельс" и "Дягилево") они несколько рассредоточили её по другим аэродромам, - сказал Игнат. – Но угроза остается, ракеты еще есть. Им все равно нужны некоторые паузы для того, чтобы накапливать и планировать свои удары. Поэтому будем готовиться встречать и будем сбивать, – сказал он.

Напомним, ранее глава ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что у российских военных ракет для ударов по Украине осталось еще на несколько массированных атак.