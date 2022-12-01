«Отсалютовали» 122-мм в день конституции государства-террориста»: Николаевские морпехи показали работу артиллерии по оккупантам

Николаевские морские пехотинцы показали работу артиллерии по оккупантам на Востоке Украины.

Об этом сообщается на Facebook -странице бригады.

«Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского «отсалютовали» 122мм в день конституции государства-террориста по позициям оккупантов на Востоке.

Когда основной закон орды позволяет аннексировать суверенные территории независимого Государства и оправдывать кровопролитие мирного населения, вас всегда будут приветствовать только таким образом.

Слава морской пехоте Украины!» – прокомментировали в морской пехоте.