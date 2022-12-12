Жительницу Снигиревки отдали под суд за рассказы пропагандистам о поддержке оккупантов

В суд направили обвинительный акт в отношении жительницы Снигиревки по факту публичных призывов к поддержке действий вооруженных формирований государства-агрессора и действий оккупационной администрации государства-агрессора.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области и в Баштанской окружной прокуратуре.

Следствием установлено, что в мае текущего года женщина в ходе интервью с российскими журналистами выражала благодарность военнослужащим вооруженных формирований рф и поддержку представителям оккупационной администрации государства-агрессора.

66-летняя фигурантка призвала местное население к поддержке решений и действий оккупационных войск. Видео ее выступлений транслировали и распространяли антиукраинские мессенджеры.

За указанное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, как СБУ задержала в Николаевской области 33-летнего коллаборанта, продававшего награбленное оккупантами имущество украинцев.