В Херсонской области СБУ задержала трех коллаборантов, которые угрожали местным жителям расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме

В освобожденных районах Херсонской области СБУ разоблачила еще трех вражеских приспешников. Злоумышленниками оказались бывшие представители избирательных комиссий, созданных захватчиками во время временной оккупации части региона.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Находясь на «должностях», они выполняли указания москвы по подготовке и проведению незаконного референдума по «присоединению» к рф захваченных районов юга Украины.
Для этого была развернута широкая агитационная кампания в поддержку фейкового плебисцита на территории Бериславского района.
Злоумышленники лично призвали людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора.
В случае обеспечения «явки», враг обещал своим приспешникам «вознаграждение» в размере 50 тысяч российских рублей каждому.
Кроме того, коллаборанты совершали подворовые обходы частных домовладений, во время которых потребовали от людей поставить нужную «отметку в бюллетенях».
В случае отказа злоумышленники сразу «обращались» к вооруженным рашистам, которые врывались в дома граждан и угрожали расстрелом.
Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления на территории региона.
По данным следствия, коллаборантами являются три местных жителя, один из которых недавно приехал из временно оккупированного Луганска.
В начале полномасштабного вторжения они поддержали захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.
После освобождения района злоумышленники пытались «потеряться» по разным населенным пунктам. Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 («Колаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группы лиц») Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.
Напомним, как СБУ задержала коллаборантов, которые в Херсонской области похищали и пытали людей.