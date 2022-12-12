В Херсонской области СБУ задержала трех коллаборантов, которые угрожали местным жителям расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме

В освобожденных районах Херсонской области СБУ разоблачила еще трех вражеских приспешников. Злоумышленниками оказались бывшие представители избирательных комиссий, созданных захватчиками во время временной оккупации части региона.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Находясь на «должностях», они выполняли указания москвы по подготовке и проведению незаконного референдума по «присоединению» к рф захваченных районов юга Украины.

Для этого была развернута широкая агитационная кампания в поддержку фейкового плебисцита на территории Бериславского района.

Злоумышленники лично призвали людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора.

В случае обеспечения «явки», враг обещал своим приспешникам «вознаграждение» в размере 50 тысяч российских рублей каждому.

Кроме того, коллаборанты совершали подворовые обходы частных домовладений, во время которых потребовали от людей поставить нужную «отметку в бюллетенях».

В случае отказа злоумышленники сразу «обращались» к вооруженным рашистам, которые врывались в дома граждан и угрожали расстрелом.

Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления на территории региона.

По данным следствия, коллаборантами являются три местных жителя, один из которых недавно приехал из временно оккупированного Луганска.

В начале полномасштабного вторжения они поддержали захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

После освобождения района злоумышленники пытались «потеряться» по разным населенным пунктам. Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 («Колаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группы лиц») Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Напомним, как СБУ задержала коллаборантов, которые в Херсонской области похищали и пытали людей.