ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Президент Зеленский предупредил, что рф может нанести новый ракетный удар

Уже 293-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 12 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 декабря.

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00:42 Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги.

- Все мы должны осознавать, что россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов... Пока у них есть ракеты – а они еще у россии есть, – пожалуйста, воспринимайте серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от наших Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги. На всех уровнях мы должны быть готовы к любым вражеским намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму, - сказал Зеленский.