В Брянской области после взрывов загорелась казарма в воинской части

В ночь с понедельника на вторник, 13 декабря, в Брянской области рф прозвучали сильные взрывы. На них начали жаловаться местные жители в сети, о чем пишут местные телегам-каналы.

Местные Telegram-каналы сообщили, что взрывы были слышны в городе Клинцы.

«Жители Клинцов рассказали, что взрывы были такими силами, что разбудили весь город», — сказано в сообщении.

Также местные сообщают в сети, что слышали звуки взрывов со стороны воинской части, которая расположена на территории населенного пункта.

«Взрывы очень сильные! Во многих селах района дома подпрыгнули», — рассказала местная жительница.

Кроме того, сообщается о пожаре в поселке Климово. Отмечается, что возгорание заметили до взрывов в Клинцах.