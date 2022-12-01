Оккупанты обстреляли две громады Николаевщины - ранен человек, повреждены дома

В Николаевской области из-за вражеских обстрелов получил ранения один человек. Также повреждены дома граждан.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Вчера, 12 декабря, в 09:50, 12:25 и 19:35 враг наносил удары по акватории и населенному пункту Очаковской громады. В результате ранения получил один человек. Повреждены и разрушены жилые дома.

Также вчера в 16:30 вражеские обстрелы подвергся населенному пункту Куцурубской громады. В результате чего поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет», – написал Ким