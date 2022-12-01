В рф местный суд впервые рассмотрел дело украинца, которого похитили оккупанты во время войны

Гарнизонный военный суд в рф рассмотрел дело 20-летнего гражданина Украины Никиты Шкрябина, которого во время боевых действий в Украине лишили свободы военнослужащие рф. Суд постановил, что у украинца нет никаких процессуальных прав в рф.

Об этом сообщил глава российской правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Чиков сообщил, что гражданин Украины Никита Шкрябин 29 марта 2022 года был лишен свободы военнослужащими минобороны рф во время боевых действий. С тех пор он находится в распоряжении минобороны рф в неустановленном месте.

Шкрябина задержали «за противодействие специальной военной операции», говорилось в ответе минобороны рф, которую в сентябре получил российский адвокат украинского студента Леонид Соловьев. При этом министерство не признало Шкрябина военнопленным.

Адвокат Соловьев обратился в следственный комитет рф с заявлением о преступлении, которое совершили неустановленные российские военные, длительно удерживающие его подзащитного. Военные следователи отказались провести проверку. После чего адвокат обратился в суд. По словам Чикова, суд вынес решение, что бездействие следствия законно.

«Суд постановил: Шкрябин задержан за противоправные действия, при этом он не является фигурантом каких-либо уголовных дел, в отношении него не ведется преследование, следовательно, каких-либо процессуальных прав, в том числе на адвоката, он не имеет», — сообщил Чиков.

Никита Шкрябин – студент третьего курса Харьковского юридического университета. По словам его матери, он не участвовал в боевых действиях. российские военные лишили его свободы 29 марта 2022 года, после чего он находится в распоряжении минобороны на территории россии в месте, которое в ведомстве не раскрывают.

Руководитель «Агоры» добавил, что в изоляции в рф, «по разным оценкам, находятся несколько тысяч пленных граждан Украины». При этом непонятно, где именно находятся многие из них. То есть минобороны рф по запросам российских адвокатов подтверждает факт содержания конкретных лиц, а также сообщает о состоянии здоровья. Однако информация о конкретном местонахождении не сообщается, и доступ к ним запрещен.