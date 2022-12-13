Нидерланды заявили о готовности создать трибунал для рф

Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении рф в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает Reuters.

Вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала, сказал Хукстра, добавив, что новый суд не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда (МКС), также расположенного в Нидерландах.

В прошлом месяце президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что новый трибунал с широкой международной поддержкой потребуется, чтобы гарантировать, что вторжение россии не останется безнаказанным.

Несмотря на то, что преступление признано международным правом, правоведы говорят, что юрисдикция МКС по агрессии распространяется только на страны-члены и государства, которые согласились на его юрисдикцию, например Украину, но не рф.

«Увеличивается консенсус относительно того, что нам нужен специальный трибунал для рассмотрения акта агрессии, преступления, связанного с развязыванием войны. Этого не может сделать МКС», – сказал Хукстра.

Однако прокурор МКС Карим Хан на прошлой неделе предупредил о возможности фрагментации и сказал, что его суд действительно лучше всего подходит для рассмотрения дел о преступлениях агрессии, поскольку страны-члены могут исправить «пробелы, которые, как говорится, существуют».

Напомним, что в ООН циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала для россии.