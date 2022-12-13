США отправили Украине первую партию энергетического оборудования

США отправили Украине первую часть помощи в энергетическом оборудовании для поддержки энергетической инфраструктуры нашей страны на фоне усиления атак со стороны рф.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Первый транш состоит из энергетического оборудования на сумму около 13 миллионов долларов. Он является частью помощи в размере 53 миллионов долларов, объявленной в прошлом месяце, заявил собеседник агентства.

Другой осведомленный источник взвыл, что на этой неделе из США вылетят еще два самолета с оборудованием. Еще один американский чиновник сообщил агентству, что кое-какое оборудование уже вылетело из военной базы США.

Россия «намеренно пытается заморозить украинцев до смерти, когда мы вступаем в зиму», заявил высокопоставленный чиновник США.

«Наша стратегия сейчас состоит в первую очередь в том, чтобы помочь Украине оградить себя от этих умышленных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, поскольку это может стать гуманитарной катастрофой», – сказал американский чиновник.

Как известно, с октября рф осуществляет широкомасштабные атаки на украинскую инфраструктуру электропередачи и теплоснабжения, что является умышленной кампанией с целью нанести вред гражданскому населению. В частности, недавние атаки россии оставили миллионы людей без электроэнергии и без отопления среди зимы.

Напомним, что в ВСУ считают, что россия продолжит атаки на инфраструктуру.