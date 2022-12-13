Прокуратура зафиксировала 146 фактов сексуального насилия со стороны оккупантов

С начала полномасштабной военной агрессии рф прокуроры зафиксировали 146 фактов сексуального насилия со стороны оккупантов. Новые факты сексуального насилия, связанного с конфликтом, продолжают устанавливать на деоккупированных территориях.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас сообщено о подозрении в совершении сексуальных преступлений шести военнослужащим рф. Направлены в суд обвинительные акты в отношении двух лиц, один человек осужден.

«На Херсонщине военнослужащие рф на протяжении 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022 систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком. Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или имеющих отношение к ВСУ, забирали из семей, пытали», – рассказали в прокуратуре о некоторых фактах.

Прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. В общей сложности установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.

Напомним, как на Херсонщине в оккупированном селе российские десантники изнасиловали, а затем обезглавили женщину.