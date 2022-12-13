На Николаевщине за минувшие сутки оккупанты повредили 20 объектов собственности граждан

В Николаевской области полиция задокументировала повреждение 20 объектов собственности граждан в результате вражеских обстрелов 12 декабря.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

«В течение суток 12 декабря войска рф трижды обстреляли территорию Очаковскойгромады. После нанесенных ударов полицейские задокументировали повреждения и разрушения восьми частных жилых домов, шести квартир, двух автомобилей, гаражных помещений и помещений летних кухонь. Также вчера обстрелы потерпела территория Куцурубской громады. Повреждение получил объект инфраструктуры», – сказано в сообщении.

По всем собранным материалам следователи расследуют уголовные производства по части 1 статьи 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).

За прошедшие сутки операторы спецлинии 102 получили 605 сообщений от граждан. Все они были разработаны подразделениями полиции Николаевщины.