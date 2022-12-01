Депутату госдумы рф объявили подозрение за поддержку принятия четырех областей в рф - в Киеве инициировали арест его 11 объектов недвижимости

Дмитрий Саблин Депутату Государственной Думы Федерального Собрания рф, уроженцу города Мариуполь, сообщили о подозрении. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (часть 2 статья 110, часть 2 статья 110-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«Подозреваемый принял участие в голосовании за принятие в состав рф Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. По данным следствия, депутат рф периодически посещал временно оккупированные территории Украины, которые находились под контролем вооруженных сил рф и террористической организации «днр». Также он неоднократно передавал военное и другое оборудование для использования в борьбе с вооруженными силами Украины. Кроме того, подозреваемый способствовал в захвате оккупантами города Мариуполь», – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования у него обнаружено 11 объектов недвижимости в Киеве. В настоящее время в суд направлено ходатайство о наложении ареста на это имущество.

В ОГП не называют фамилию депутата, но в фото можно узнать Дмитрия Саблина. Саблин еще с 2000-х годов активно участвовал в пророссийских акциях в Украине. В августе 2013 года за активный вклад в развитие Мариполя Саблину даже было присвоено звание "Почетный гражданин Мариуполя", которого он лишен в сентябре 2014 года за ведение антиукраинской политики.