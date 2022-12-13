Великобритания ввела новые санкции против высокопоставленных российских и иранских деятелей

Великобритания ввела новые санкции против высокопоставленных лиц из Ирана и россии в связи с агрессией против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News .

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли осудил использование россией иранских беспилотников для нанесения ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Клеверли отметил, что плохие соглашения Ирана и россии угрожают глобальной безопасности.

«Мы привлекаем их отчаянный альянс к ответственности. Соединенное Королевство только наложило санкции на высокопоставленных российских и иранских деятелей в ответ на отвратительные удары по гражданским целям», - добавил министр.

Напомним, что ранее Совет Европейского Союза утвердил санкции против Ирана за помощь россии в войне против Украины.