Верховная Рада одобрила проект постановления о санкциях в отношении спортсменов из рф и других государств

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк сообщил, что парламент одобрил проект постановления по ограничительным мерам к спортсменам из россии.

В санкционный список попали 56 деятелей , в том числе Николай Валуев, Сергей Карякин, Антон Шипулин, Анатолий Тимощук и другие.

Срок применения санкций – 10 лет.

«Парламент одобрил проект постановления об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из российской федерации и другим государствам.

Спортсмены из России и Белоруссии должны быть под постоянным баном до момента победы нашей страны в войне с РФ, ее восстановления и выплаты репараций.

А некоторые, кто публично поддерживал действия путина в Украине, должны быть отстранены от международного спорта и после нашей победы», – написал Беленюк.