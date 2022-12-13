В ГСЧС рассказали о количестве жертв от отравления угарным газом

В Украине в ноябре от отравления угарным газом пострадали 368 человек, 20 из них погибли.

Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Между тем, за первую неделю декабря зафиксировано 97 случаев отравления угарным газом, в том числе 14 смертельных.

«Генераторы должны использоваться исключительно на открытом воздухе и вдали от оконных и дверных проемов. Если есть стена глухая, допускается 1 метр. Если нет – 6 метров. Покупаем сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж. Подключаем не самостоятельно, а пусть это делает специалист. Заправляем генератор не во время работы. И имейте при себе огнетушитель», – напомнил представитель ГСЧС.

По словам Хорунжого, часть случаев отравления угарным газом произошла из-за использования печного отопления.

Также он порекомендовал украинцам приобрести детекторы угарного газа – прибор будет сигнализировать об опасности при превышении концентрации опасного газа.