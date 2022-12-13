История реформ продолжается даже во время такой войны, — Зеленский

В Украине ликвидирован Окружной административный суд Киева. Во Франции прошли две конференции в поддержку Украины, а также первая леди Елена Зеленская представила гуманитарные проекты. Страны Европы предоставят пакеты поддержки.

Об этом сегодня, 13 декабря, в конце 293-х суток войны в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует FREEДОМ .

Он принял участие в двух конференциях, прошедших во Франции.

«Первый их результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике», - сообщил Зеленский.

По его словам, кроме Франции, дополнительные пакеты помощи Украине предоставят Чехия, Испания, Швейцария, а итальянский Сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки Украины и украинцев.

«Украинские чиновники представили французским предпринимателям возможности для инвестирования в Украину уже сейчас , когда война еще продолжается, и после нашей победы. Обсудили и то, что можем дополнительно сделать для усиления нашего государства на европейском уровне», - добавил глава государства.

Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня во Франции представит гуманитарные проекты партнерам Украины.

Также президент сообщил, что общался с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и поблагодарил за решение о 18 млрд евро для Украины в следующем году и за увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро.

«Эти средства могут значительно помочь нам сохранять социальную стабильность. Готовлюсь и к участию в заседании Европейского совета 15 декабря», - рассказал Зеленский.

Также он обратился к парламенту и народу Новой Зеландии.

«Новая Зеландия - одна из тех стран, которая понимает, что разрушение окружающей природной среды равно разрушению жизни, и которая может помочь дипломатической мобилизации своего региона ради того, чтобы реализовать украинскую формулу мира " , - подчеркнул он.

Президент сообщил, что подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева.