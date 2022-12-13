История реформ продолжается даже во время такой войны, — Зеленский

В Украине ликвидирован Окружной административный суд Киева. Во Франции прошли две конференции в поддержку Украины, а также первая леди Елена Зеленская представила гуманитарные проекты. Страны Европы предоставят пакеты поддержки.
Об этом сегодня, 13 декабря, в конце 293-х суток войны в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует FREEДОМ .
Он принял участие в двух конференциях, прошедших во Франции.
«Первый их результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике», - сообщил Зеленский.
По его словам, кроме Франции, дополнительные пакеты помощи Украине предоставят Чехия, Испания, Швейцария, а итальянский Сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки Украины и украинцев.
«Украинские чиновники представили французским предпринимателям возможности для инвестирования в Украину уже сейчас , когда война еще продолжается, и после нашей победы. Обсудили и то, что можем дополнительно сделать для усиления нашего государства на европейском уровне», - добавил глава государства.
Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня во Франции представит гуманитарные проекты партнерам Украины.
Также президент сообщил, что общался с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и поблагодарил за решение о 18 млрд евро для Украины в следующем году и за увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро.
«Эти средства могут значительно помочь нам сохранять социальную стабильность. Готовлюсь и к участию в заседании Европейского совета 15 декабря», - рассказал Зеленский.
Также он обратился к парламенту и народу Новой Зеландии.
«Новая Зеландия - одна из тех стран, которая понимает, что разрушение окружающей природной среды равно разрушению жизни, и которая может помочь дипломатической мобилизации своего региона ради того, чтобы реализовать украинскую формулу мира " , - подчеркнул он.
Президент сообщил, что подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева.
«Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны», – акцентировал он.