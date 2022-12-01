ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты усиливают оборону на границе с Крымом

Уже 296-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 15 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 декабря.

Информация постоянно обновляется:

21:05 Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Враг усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения в Крыму, в частности, Северокрымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края.

21:01 После тяжелых ранений в больнице скончались двое черкасских правоохранителей, подорвавшихся на вражеских минах в Херсонской области.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Тогда во время проведения стабилизационных мероприятий четверо полицейских погибли, еще четверо получили тяжелые ранения. Десять дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта Виктора Мазуренко и лейтенанта Михаила Пустовита.

19:48 Зенитчики Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сбили две ракеты, направленные на Киев. "Приземлил" их командир взвода Андрей Дячук точными выстрелами из ПЗРК "Stinger". Киевщина выдержала одну из самых больших ракетных атак. Из около 40 ракет, зафиксированных в воздушном пространстве, силы ПВО уничтожили 37 ракет.

19:26 По уточненным данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты выпустили по Украине 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты. 60 крылатых ракет были сбиты нашими силами противовоздушной обороны. В результате ударов поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

18:19 В результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге погибли три человека, 13 ранены, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Русская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще остается их маленький сын. Тринадцать человек ранены. В том числе и четверо детей – все они в больнице. 7-летняя девочка тяжелая. Семьи просто жили в своем доме…», - написал Резниченко.

16:45 В ходе массированного обстрела Украины российские ракеты упали на территорию возле города Волгоград.

Об этом сообщает Зеркало недели.

российские власти ничего не комментируют. Однако очевидцы уже делятся фото и видео обломков в соцсетях. Правда, российские журналисты называют эти обломки "неизвестными аппаратами", а некоторые – НЛО. Их обнаружили днем в Еланском районе. Первые фото и видео были опубликованы около 11:00.

– Это ужас, здесь все деревья снесло. Здесь какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вот она, наверное, сверху начала падать, но деревья там не зацепила, - цитируют росСМИ слова очевидцев.

Инцидент произошел возле села Дубовое. Председатель сельского совета прокомментировал падение так:

– Произошло это около 9 утра. Что-то упало в полях, а что-то – на территорию частного домовладения и поврежден один сарай. Что это за обломки, установить пока не удалось. Местность окружена, мы ждем военных.

Другие органы власти, как и экстренные службы, просто отмалчиваются. Внешне обломки похожи на части ракеты большой дальности Х-101/Х-102.

16:01 В Херсоне снова сообщают о взрывах.

15:07 Весь Харьков и Харьковская область сейчас обесточены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Более 1600 населенных пунктов без электричества, а это – 1 млн 279 тысяч абонентов.

“Энергетики работают над запуском. В первую очередь будем запускать водо- и теплогенерирующие предприятия, далее – жилищный фонд. Рано давать прогнозы, но очень надеемся, что до конца дня удастся начать запуск”, – считает глава ОВА.

14:39 Украинская ПВО уничтожила 60 из 76 российских крылатых ракет.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Всего оккупанты осуществили 76 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования. Особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только из Каспия, но и из Саратовской области, из района Энгельса, где и базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты совершили с фрегата «Адмирал Макаров» из акватории Черного моря. Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено с дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П с самолетов тактической авиации оккупантов, предположительно Су-35.

Во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К – носителя ракет Кинжал. Кроме того, во время атаки противник нанес удар по прифронтовым городам зенитными ракетами из ЗРК С-300 – около 27 пусков.

12:24 Спасатели ликвидируют последствия обстрела в Кривом Роге. 16 декабря, в ГСЧС поступило сообщение, что в результате обстрела в г. Кривой Рог произошло попадание в трехэтажный жилой дом.

Прибывшие на место спасатели установили, что 1 подъезд трехэтажного жилого дома полностью разрушен. Предварительно, в результате происшествия погибли 2 человека, пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних. Также спасены и госпитализированы трое несовершеннолетних.

К ликвидации последствий привлечены 24 человека личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Под завалами еще, возможно, находятся люди. Ликвидация последствий продолжается.

12:19 Вот так выглядят взрывы в Украине из окна самолета в Молдове.

12:17 В Украине отменили воздушную тревогу.

12:06 В результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге разрушен один из пяти подъездов, сообщил Кирилл Тимошенко.

2 человека погибли. 6 человек травмированы, среди них 3 детей. Под завалами возможно находится 2 человека, из них 1 ребенок.

Спасательные службы продолжают работать на месте.

11:51 Воздушная тревога в Украине продолжается уже около 4 часов.

11:46 Заместитель начальника Николаевского общества Красного Креста Аркадий Дабагян рассказал, что в результате вчерашнего обстрела Херсона погибла волонтер местного ОКХУ Виктория Ярышко.

«Погибла вчера при исполнении служебных обязанностей. Осталось два ребенка. Мы снова несем потери. Боль», – написал он.

Также Дабагян опубликовал карту дочери Виктории Яришко: 5168 7451 0727 6682

«Давайте поддержим семью».

11:44 Народный депутат Александр Федиенко опубликовал видео прилета по одному из энергообъектов.

11:02 По предварительным данным, было выпущено более 60 ракет по территории Украины, сообщил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Игнат.

– Выпущены традиционно из самолетов Ту-95 ракеты Х-555 и Х-101, также есть пуски «Калибров» с Черного моря. Есть также запуски С-300. Также есть работа бомбардировщиков Ту-22 М3, пускающих ракеты Х-22. Работали и самолеты Су-35 ракетами Х-59. ПВО сработало неплохо, результаты мы сообщим, – заявил он.

По словам Игната, на этот раз оккупанты впервые применили стратегические бомбардировщики из района аэродрома Энгельса, непосредственно, где эти самолеты находятся на стоянках.

10:46 Из-за ракетного обстрела по всей Украине применяются аварийные отключения электроенергии.

10:43 Глава полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал фото сбитой ракеты в Киевской области.

10:42 По Харьковской области россия выпустила 10 ракет.

10:40 Обломки сбитой ракеты повредили частные дома в Броварской громаде, люди не пострадали, сообщил мэр Броваров Сапожко.

10:38 В результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице.

10:34 Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что есть поврежденные энергообъекты как на востоке, так и на юге страны.

«Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются. Возможно падение объемов поколения. Происходят аарийные отключения света. Как только это будет возможно – энергетики будут возобновлять энергоснабжение», – написал он в Facebook.

10:30 Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 декабря ориентировочно составили:

- личного состава – около 97270 (+680) человек ликвидировано, - танков ‒ 2980 (+5) ед, - боевых бронированных машин ‒ 5952 (+6) ед, - артиллерийских систем – 1946 (+3) ед, - РСЗО – 410 (+4) ед, - средства ПВО ‒ 211 (+0) ед, - самолетов – 281 (+0) ед, - вертолетов - 264 (+0) ед, - БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4), - крылатые ракеты ‒ 592 (+0), - корабли/катера ‒ 16 (+0) ед, - автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед, - специальная техника – 172 (+0).

Данные уточняются.

10:16 Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что последствия вражеских прилетов по Запорожью устаналиваются.

10:10 В Киеве остановили движение метро, станции работают как укрытие.

10:06 Криворожские спасатели достали из-под завалов девочку. Ракета попала в трехэтажный дом. Поиск людей, которые все еще могут находиться под завалами, продолжается.

10:00 Ситуация в Украине по состоянию на сейчас.

09:55 В Винницкой области отработала ПВО.

09:50 В Кременчуге отключилось отопление.

09:45 Взрыв в Голосеевском районе Киева.

09:42 По Запорожью нанесли около 12 ракетных ударов.

09:41 В Житомирской области успешно отработала ПВО.

09:40 Сергей Шайхет сообщил о сбитии ракеты в районе Вознесенска.

09:37 В Кривом Роге под завалами могут быть люди.

09:33 В Киеве снова взрывы. Харьков полностью обесточен.

09:31 Оккупанты обстреливают Запорожье.

09:27 В Николаевской области облэнерго объявило об экстренных отключениях из-за вражеских обстрелов.

Отметим, что во многих областях начались проблемы с электроснабжением из-за вражеских обстрелов оккупантами объектов энергетики.

09:23 В Киеве власти снова сообщают о взрывах.

09:22 Также оккупанты попали в еще один объект критической инфраструктуры на Харьковщине.

09:20 Виклул сообщил о прилетах в Кривом Роге.

09:11 Патрульная полиция в Киевской области предупреждает о воздушной тревоге с помощью громкоговорителя.

09:10 Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о прилетах по объектам энергоинфраструктуры в других областях.

09:09 Сообщается об еще одном пуске ракет.

09:03 В Харькове нанесли три удара по критической инфраструктуре.

09:01 ПВО работает в Кировоградской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской областях и в Кривом Роге.

08:57 Глава Николаевской полиции Сергей Шайхет сообщил о ракете, летящей в сторону Николаева.

08:54 В Киеве взрывы.

08:52 Вместе с ракетами оккупанты могут запустить дроны-камикадзе.

08:50 Сообщается о запуске ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

08:44 В Харьковской и Киевской области взрывы, работает ПВО.

08:41 Зафиксированы пуски ракет с северного направления, сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.

«Время подлета ракет невелико, пройдите в укрытие», - Сергей Сухомлин.

Тем временем, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

08:24 За 15 декабря стало известно о семи мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: двое в Бахмуте, двое в Нью-Йорке, по одному в Часовом Яру, в Белой Горе и в Раздоловке. Еще семь человек в области получили ранения, сообщил начальник ОВА Павел Кириленко.

08:23 Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ожидается около 60 ракет. Часть из них уже пересекла границу на Севере Украины.

08:17 В Днепропетровской области российские оккупационные войска ударили по Марганецкой громаде. Накрыли ее огнем из тяжелой артиллерии, сообщил начальник ОВА Валентин Резниченко.

«Люди уцелели.

Последствия обстрела выясняются», – добавил Резниченко.

08:14 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выимка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых - по гражданским объектам города Харькова. Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам есть погибшие среди мирного населения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Минометным обстрелам подверглись населенные пункты Запсилья и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населённых пунктов Красная Заря, Высокая Яруга, Красное, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Площадки, Краснопоповки Луганской области и Ямполевки, Торского и Медвежьего Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов. В частности, это - Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Северное и Опросное Донецкой области.

На Авдеевском направлении пострадали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Орехов и Каменское на Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области и Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Ингулец, Приднепровское, Антоновка, Днепровское, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области.

По уточненной информации, 14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак.

В целях восполнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Также наши защитники сбили два БПЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава противника, 6 артиллерийских позиций, 2 склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов.

08:02 Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о запуске ракет тактической авиацией.

00:43 ВСУ попали по гостинице в Скадовске, в которой жили оккупанты.

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00:30 С нового года США планируют обучать вдвое больше украинских военных - по 600-800 в месяц.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на The New York Times.

Пентагон сейчас обучает примерно по 300 украинцев в месяц в Германии. В общей сложности с февраля Пентагон обучил 3100 украинских военнослужащих, но преимущественно небольшими группами и для обращения с конкретными типами вооружений — так, по данным ведомства, 610 человек прошли обучение, связанное с управлением системами HIMARS.

Новая расширенная программа будет предполагать обучение в больших группах, там будут отрабатываться, например, пехотные маневры при поддержке артиллерии.

Это будет происходить на американской базе Графенвер в Баварии, там есть армейский учебный полигон и там расположен штаб многонациональной группы по обучению украинской армии.

Пентагон уже официально подтвердил информацию The New York Times о расширении программы подготовки украинских военных.

Правда, в рамках программы США будут готовить всего 500 украинских военных в месяц, а не 600-800.

00:28 Группа оккупантов сдалась в плен ВСУ.