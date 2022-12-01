В Херсонской области на минах подорвались три человека

В Херсонской области за сутки в результате взрыва на минах погибли три человека.

Об этом сообщили в полиции области.

Погибли три жителя села Урожайное Бериславского района. Мужчины на тракторе поехали за дровами за пределы населенного пункта и не вернулись. Позже в лесополосе обнаружен подорванный на мини трактор и тела мужчин с минно-взрывными травмами.

Также в полицию поступило сообщение, что двое жителей села Чаривное Бериславского района еще в период оккупации населенного пункта пошли в направлении соседнего села и исчезли. Недавно их тела обнаружили в соседнем селе, территория которого заминирована. Предварительно установлено, что мужчины подорвались на неустановленных взрывных предметах.

Полиция в который раз напоминает, что на деоккупированных территориях Херсонщины войска рф оставили после себя большое количество взрывоопасных предметов. Поэтому жителям нужно помнить о собственной безопасности и не посещать побережья рек, леса, поля, не ездить по дорогам, поскольку они могут быть заминированы.

В полиции также отметили, что всего за минувшие сутки открыли 51 уголовное производство по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области.

Так, полиция расследует обстоятельства убийства российскими военными 57-летнего жителя Бериславского района. Человек исчез в сентябре, когда его населенный пункт был оккупирован войсками рф. Недавно родственникам пропавшего стало известно, что оккупанты убили мужчину. Его тело обнаружено в лесу.