США могут предоставить Украине новое оружие на фоне угрозы наступления россиян на Киев, – Politico

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения своей поддержки Украины на фоне угрозы нового наступления российских войск на Киев, которое может произойти уже в январе.

Об этом пишет Politico, сообщают Тексты.

По информации источников издания, в дополнение к окончательным планам по отправлению системы противоракетной обороны Patriot, администрация президента США Байдена также рассматривает возможность предоставления другого вооружения.

В частности, речь идет о комплектах боеприпасов JDAM, превращающих неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные» бомбы, и наземные бомбы малого диаметра, что значительно увеличит дальность удара.

« Украинцы работают над техническими вопросами, связанными со своими самолетами и беспилотниками, чтобы позволить им нести высокоточные бомбы. Есть две версии комплектов JDAM, одна из которых позволяет неуправляемой бомбе стать высокоточным боеприпасом, а другая увеличивает дальность полета бомбы в зависимости от ее размера » , – отмечает Politico.

Издание добавляет, что, хотя США отказались предоставить дальнобойные ATACMS, официальные лица рассматривают вариант поставки боеприпасов GLSDB для HIMARS, объединяющих авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26, обеспечивающим дальность поражения до 150 км.

Пентагон также объявил, что расширяет тренировку украинских военных на американской базе в Германии. Сейчас американские военные обучают несколько сот украинцев в месяц, как использовать конкретные виды оружия. Новый план расширит эту программу до батальона численностью около 500 солдат в месяц, и обучение будет охватывать координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой, сказал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.