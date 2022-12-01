США могут предоставить Украине новое оружие на фоне угрозы наступления россиян на Киев, – Politico

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения своей поддержки Украины на фоне угрозы нового наступления российских войск на Киев, которое может произойти уже в январе.
Об этом пишет Politico, сообщают Тексты.
По информации источников издания, в дополнение к окончательным планам по отправлению системы противоракетной обороны Patriot, администрация президента США Байдена также рассматривает возможность предоставления другого вооружения.
В частности, речь идет о комплектах боеприпасов JDAM, превращающих неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные» бомбы, и наземные бомбы малого диаметра, что значительно увеличит дальность удара.
« Украинцы работают над техническими вопросами, связанными со своими самолетами и беспилотниками, чтобы позволить им нести высокоточные бомбы. Есть две версии комплектов JDAM, одна из которых позволяет неуправляемой бомбе стать высокоточным боеприпасом, а другая увеличивает дальность полета бомбы в зависимости от ее размера » , – отмечает Politico.
Издание добавляет, что, хотя США отказались предоставить дальнобойные ATACMS, официальные лица рассматривают вариант поставки боеприпасов GLSDB для HIMARS, объединяющих авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26, обеспечивающим дальность поражения до 150 км.
Пентагон также объявил, что расширяет тренировку украинских военных на американской базе в Германии. Сейчас американские военные обучают несколько сот украинцев в месяц, как использовать конкретные виды оружия. Новый план расширит эту программу до батальона численностью около 500 солдат в месяц, и обучение будет охватывать координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой, сказал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
« Один из рассматриваемых планов заключается в передаче Украине ракетной батареи Patriot – варианта Patriot Advanced Capability-3, который создан для перехвата баллистических ракет. Другим вариантом является заключение контракта с компанией Raytheon Technologies на создание новых систем с нуля, но это может занять годы.
Одной из проблем, с которой сталкиваются чиновники, есть подготовка украинских военных для работы с этой сложной системой. Одна батарея ЗРК Patriot может потребовать до 90 военнослужащих для ее эксплуатации и обслуживания, а соответствующая подготовка занимает месяцы. Помощник конгрессмена сообщил, что Пентагон еще не ответил на вопросы законодателей по обучению, в частности, где он будет проходить.
ЗРК Patriot станут одним из самых современных видов вооружения, отправленных США с начала войны, и помогут Киеву противостоять ударам российских самолетов и ракет этой зимой. Но украинские официальные лица также просят новое дальнобойное оружие, чтобы помочь своим вооруженным силам осуществлять контратаки внутри России » , – пишет Politico.