В результате атаки россиян повреждено 9 энергообъектов – половина потребителей Украины остались без света

В результате сегодняшней массированной ракетной атаки российских оккупантов пострадали 9 объектов генерации. Повреждены также объекты распределения и передачи электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

- Есть повреждения 9 объектов генерации, также повреждены подстанции, передающие электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства по объектам, прежде всего, атомной генерации. Сейчас мы все это фиксируем. россияне пытаются бить и по генерации, и по объектам распределения и передачи. Это очередная террористическая атака россиян, – отметил министр.

По его словам, атака сделала невозможными поставки электроэнергии 50% потребителей Украины.

– Сейчас происходят экстренные аварийные отключения электроэнергии. Я надеюсь, что в ближайшее время сможем максимально, по возможности, стабилизировать ситуацию. Уже сейчас происходит нагрузка атомной генерации, мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Просим граждан с пониманием воспринять эту ситуацию, – подчеркнул Галущенко.

Он также сообщил, что сегодняшний ракетный удар россиян повлиял на Молдову, и по этому поводу уже состоялся телефонный разговор с министром энергетики Молдовы.