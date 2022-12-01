СБУ объявила подозрения «министрам «днр», которые причастны к депортации детей в рф

В результате следственно-оперативных действий собраны бесспорные доказательства вины еще двух должностных лиц псевдогосударственных образований на временно оккупированных территориях Донецкой области. Злоумышленниками являются «министр здравоохранения» Дмитрий Гарцев и «министр доходов и сборов» Дмитрий Шмелёв из террористической организации «днр».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Эти двое российских граждан входят в ближайшее окружение главаря террористов Пушилина и по его «протекции» были назначены в руководящие ряды оккупационных органов в июле этого года. Именно они причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в рф под видом поездок в детские лагеря», – отметили в СБУ.

Также руководитель оккупационного "минздрава" занимался переформатированием медицинской отрасли региона под нужды страны-агрессора.

Установлено, что по его указанию переустраивают местные больницы в военные госпитали для приема раненых оккупантов.

При этом глава минфина «днр» занимается вопросами переустройства промышленных мощностей региона для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок рф.

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по части 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленники находятся на временно оккупированной территории востока Украины. В СБУ указывают, что установили места их пребывания и проводят мероприятия по привлечению к ответственности.