Возле Снигиревки нашли еще один склад российских боеприпасов – их передали ВСУ

В складском помещении рядом с Снигиревкой сотрудники контрразведки СБУ, во взаимодействии с ДФТГ городов Новый Буг и Снигиревка обнаружили очередной состав российских боеприпасов.

Об этом сообщает «Сніг».

Во взаимодействии с подразделением взрывотехников ГСЧС Украины осуществлена проверка указанного складского здания и изъяты боеприпасы.

При содействии начальника Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты указанные боеприпасы были переданы одному из подразделений Вооруженных сил Украины.

Органы местных властей и правоохранители отмечают, что война оставляет после себя значительное количество взрывоопасных предметов, боеприпасов, которые могут сдетонировать в любую минуту. В связи с гражданами призывают в случае выявления вышеуказанных предметов сообщать ГСЧС (101) и полицию (102).

Напомним, как в Снигиревке дети нашли рюкзак, который заминировали оккупанты.