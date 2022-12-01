В Херсоне задержали еще четырех предателей, работавших в тюрьмах на оккупантов

В Херсоне задержаны четыре работника Северной исправительной колонии №90, которые во время временной оккупации города работали на захватчиков.

Об этом сообщили в ГБР и ОГП.

ГБР начало документировать этих коллаборантов, как и многих других, еще до освобождения города Вооруженными силами Украины. Уже после освобождения города ГБР провело комплекс оперативно-розыскных мероприятий по уточнению места нахождения указанных лиц и задержало их.

После захвата Херсона русскими войсками работники колонии согласились работать в незаконно созданный рф орган исполнения наказаний – «Северная исправительная колония №90». Они верно выполняли все указания представителей оккупантов и содержали за решеткой украинцев, не согласных с российской оккупацией.

Три из них заняли должности младших инспекторов отдела надзора и безопасности, а четвертый стал заместителем дежурного помощника начальника в псевдооргане.

Они следовали указаниям представителей страны-агрессора, достоверно зная, что действуют в нарушение правовых норм и стандартов обращения с заключенными.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются сообщники и другие лица, которые могут быть причастны к вышеупомянутой коллаборационной деятельности.

Уголовное производство начато по статье государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

По ходатайству прокуратуры двое подозреваемых уже находятся под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения другим.

Напомним, что часть заключенных из тюрем в Снигиревке и Херсоне нашли в разных колониях в рф, их здоровье вызывает опасения.