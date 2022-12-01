В ЦАР взорвали руководителя «Русского дома», котрого связывают с ЧВК «Вагнера»

В столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) городе Банги взорвали Дмитрия Сытого, которого российские СМИ называют руководителем культурного центра «Русский дом». Он получил тяжелые ранения. Сытого связывают с ЧВК «Вагнера».

Об этом сообщает BBC.

Как пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на некое «Содружество офицеров за международную безопасность», Сытый получил анонимную посылку со взрывчаткой. Информацию подтвердил пресс-атташе посольства рф в ЦАР Владислав Ильин.

Как утверждают в содружестве, посылка взорвалась у Сытого в руках утром в пятницу, 16 декабря. Он находится в госпитале.

В ЦАР уже давно действует ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Источники BBC говорили, что россияне в ЦАР оформляются в штат горнодобывающей компании Lobaye Invest. Учредитель компании Lobaye Invest - Дмитрий Сытый.

По словам собеседника BBC, на все переговоры с повстанцами Сытый сопровождал на переговорах с повстанцами помощника президента ЦАР по безопасности Валерия Захарова.

По данным центра «Досье», имя Сытого стоит на финансовых документах горнодобывающей Lobaye Invest, не позже апреля 2018 года Сытый отправился в Центральноафриканскую республику в качестве «гражданского инструктора».

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин не стал скрывать связь с Дмитрием Сытым.

Пресс-служба Пригожина распространила заявление, согласно которому Сытый возглавил «Русский дом» 1 февраля этого года. Там утверждают, что 11 ноября Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, который живет во Франции.

«В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента», - сказано в тексте, распространяемом от имени Пригожина. - Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв».

Напомним, как в ЦАР разбомбили хлопковую фабрику, на которой обустроили свою базу наемники «Вагнера».

В Центральноафриканской Республике армия и сотни русских бойцов вместе ведут борьбу против повстанцев режима. Банги до сих пор называет эти военизированные формирования «союзниками». Российские военизированные формирования, в частности из группы «Вагнера», сотнями стали подкреплением для других группировок, присутствовавших в регионе с 2018 года.

ООН и западные столицы регулярно обвиняют центральноафриканских военных и группировки «Вагнера» в совершении преступлений против мирного населения, а также в том, что Фостен-Аршанжа Туадера (президент ЦАР) вознаграждает их минеральными ресурсами этой страны, одной из самых бедных в мире, в том числе золотом и бриллиантами.

Также сообщалось, что ЧВК «Вагнер» начала вербовать заключенных в ЦАР для участия в войне против Украины.