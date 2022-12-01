В Украине презентовали первый отчет убытков в результате войны – он о Николаеве

В Киеве 16 декабря состоялась презентация Независимого отчета оценки повреждений, ущерба и потребностей Николаева. Это первый проект такого плана в Украине, реализуемый при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС и правительства Дании.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

Руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС Аллан Паг Кристенсен отметил, что Николаев уже несколько месяцев тесно сотрудничает с ведущей антикоррупционной программой поддержки в Украине.

«Мы работаем с мэром, чтобы выяснить, как помочь в процессе восстановления после войны, чтобы все было прозрачно. Для этого презентуем сегодня один из инструментов – цифровую платформу, содержащую данные о поврежденной инфраструктуре города. Это будет первым камнем, который обеспечит прозрачность в восстановлении Николаева. Кроме того, данная платформа станет примером для других городов Украины и сможет быть встроена в том числе в национальный информационный портал».

Посол Королевства Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен напомнил, что Николаев и Дания подписали меморандум о сотрудничестве. В настоящее время Дания предоставляет городу все, что необходимо для выживания зимой – материалы для строительства, ремонта сетей водоснабжения и прочего.

Большое внимание уделяется гуманитарной помощи.