В Украине презентовали первый отчет убытков в результате войны – он о Николаеве

В Киеве 16 декабря состоялась презентация Независимого отчета оценки повреждений, ущерба и потребностей Николаева. Это первый проект такого плана в Украине, реализуемый при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС и правительства Дании.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.
Руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС Аллан Паг Кристенсен отметил, что Николаев уже несколько месяцев тесно сотрудничает с ведущей антикоррупционной программой поддержки в Украине.
«Мы работаем с мэром, чтобы выяснить, как помочь в процессе восстановления после войны, чтобы все было прозрачно. Для этого презентуем сегодня один из инструментов – цифровую платформу, содержащую данные о поврежденной инфраструктуре города.
Это будет первым камнем, который обеспечит прозрачность в восстановлении Николаева. Кроме того, данная платформа станет примером для других городов Украины и сможет быть встроена в том числе в национальный информационный портал».
Посол Королевства Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен напомнил, что Николаев и Дания подписали меморандум о сотрудничестве. В настоящее время Дания предоставляет городу все, что необходимо для выживания зимой – материалы для строительства, ремонта сетей водоснабжения и прочего.
Большое внимание уделяется гуманитарной помощи.
«Во время визита в город несколько недель назад я собственными глазами увидел, насколько масштабны там разрушения. В ходе одного из обстрелов погибли 38 человек. Воспоминание о здании с огромной дырой навсегда останется в моей памяти. Однако я запомню и стойкость и настойчивость жителей, дух этого города. целеустремленность и уверенность, что нужно начинать восстановление.
Мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать вас в этом процессе. Вчера в Дании пришло к власти новое правительство после парламентских выборов. Я уже общался с премьер-министром и могу заверить, что поддержка Николаева Данией будет постоянно. Ваш город обстреливали почти 8 месяцев и вы выстояли, это пример настоящего мужества и стойкости. Николаев не только город кораблей, но и город героев. Датчане гордятся партнерством с городом героев. Желаю всем плодотворной работы!»