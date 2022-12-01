В рф хотят узаконить военные преступления на оккупированных территориях

Госдума рф приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины в том случае, если они были совершены ради «защиты интересов россии».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Сомнений в том, что закон будет принят в целом – нет. Фактически, оккупанты доказывают то, что они настоящие террористы. Мародерить, убивать, насиловать – теперь это все разрешено россиянам на временно оккупированных территориях Украины. Это нужно военно-политическому руководству рф, чтобы сделать службу в Украине «привлекательнее» для оккупантов. Не имеющие нормальных условий жизни дома могут украсть стиральную машинку или холодильник и не отвечать за свои зверства, что они совершают над гражданскими», – сказано в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает население на ВОТ, по возможности, эвакуироваться на территории подконтрольные украинскому правительству.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что закон будет касаться действий оккупантов на территориях, подконтрольных группировкам «днр» и «лнр», а также в Херсонской и Запорожской областях до 30 сентября 2022 - то есть на территориях, об аннексии которых 30 сентября.

Авторы законопроекта стали российские депутаты Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

На принятие законопроекта в первом чтении обратило внимание юридическое издание Адвокатская улица. Один из его экспертов юрист Михаил Беньяш считает, что подобная норма позволяет судьям освободить от ответственности любого преступника и открывает огромные возможности для коррупционных схем.

«Страна по существу заявляет: «Совершайте любые преступления в защиту моих интересов, я вам все прощу». Это просто дикость», – сказал Беньяш.

Исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Анастасия Гарина подчеркнула, что в законопроекте не уточняется, какие преступления могут быть оправданы государственной пользой.

Кроме того, как сообщает российское издание «Коммерсант», согласно законопроекту на оккупированных территориях не предусматривается действия судов присяжных как минимум до 2027 года. Также россия отказывается от возмещения ущерба, который жители территорий понесли до объявления аннексии.

Поправки к законопроекту будут приниматься до 17 декабря.

Следует отметить, что оккупационная армия прославилась своими зверствами на территории Украины. Среди преступлений россиян – пытки и убийства мирных жителей, сексуальное насилие, ограбление, жестокое обращение с военнопленными и похищение людей, разрушение гражданской инфраструктуры.

Офис Генпрокурора Украины, следственные органы, Международный уголовный суд в Гааге и правозащитные организации постоянно фиксируют и ведут учет и расследование военных преступлений в ходе войны рф в Украине.