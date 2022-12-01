ЕС ввел девятый пакет санкций против россии – они ограничат военный импорт и бизнес

Совет Европейского Союза 16 декабря ввел девятый пакет санкций, направленных на усиление давления на рф в связи с развязанной россиянами войной против Украины.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Девятый пакет санкций ЕС против россии предусматривает новые меры экспортного контроля и ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также товары и технологии, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны. Список подсанкционных субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом россии, расширили на 168 позиций. Это обеспечит невозможность свободной торговли ключевыми химикатами, приборами ночного видения и радионавигации, электроникой и IT-компонентами, которые может использовать российская военная машина.

Расширяется запрет экспорта товаров и технологий, связанных с авиационной и космической промышленностью, включая авиационные двигатели и их детали. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, то есть теперь будет запрещен прямой экспорт двигателей для беспилотников в россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в россию.

Кроме того, заморозили активы еще двух российских банков и включили российский банк регионального развития в список организаций, на которые распространяется полный запрет проведения операций.

ЕС остановил лицензии на вещание еще четырех российских СМИ: НТВ/НТВ Мир, россия 1, РЕН ТВ и первый канал.

Также введен запрет на консультационные услуги. Запрещается предоставление в ЕС услуг по рекламе, маркетинговым исследованиям и опросам общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции в россии.

Расширили запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретили новые инвестиции в горнодобывающий сектор рф.

Гражданам ЕС запретили занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных компаний. Также расширили список индивидуальных санкций против физических и юридических лиц из рф.

Санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и россией. При этом разрешается размораживать активы и предоставлять средства и экономические ресурсы определенным лицам, играющим значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения.