Генсек НАТО считает, что россия готовится к длительной войне

россия готовится к длительной войне в Украине, и те, кто поддерживает Киев в НАТО, должны продолжать посылать оружие, пока президент рф владимир путин не поймет, что он не может победить на поле боя.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Столтенберг предупредил, что нет никаких признаков того, что путин "отказался от своей общей цели контроля над Украиной".

– Мы не должны недооценивать россию. рф планирует длительную войну, - сказал Столтенберг. - Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы понести много потерь, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент путин готов быть в этой войне длительное время и начинать новые наступательные операции.

По словам Столтенберга, скорее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн, но любое решение в итоге должно обеспечить победу Украины как суверенной, независимой нации.