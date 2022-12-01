ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Сообщают о взрывах в Крыму и российских белгороде и курске

Уже 296-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 16 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 декабря.

Информация постоянно обновляется:

2:09 В Керчи образовалась огромная очередь из автомобилей на выезд. Вероятно, что видео было снято вечером 16 декабря.

2:08 Также сообщают о взрывах в российском курске.

1:48 Сообщают о взрывах в российском белгороде и оккупированных Симферополе и Бахчисарае.

1:46 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил провести аудит помощи, предоставленной Украине.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на BBC.

Политик хочет оценить эффективность средств, выделенных правительством Соединенного Королевства до его вступления в должность. Это беспокоит сторонников безусловной поддержки Украины, которые считают подобные меры неуместными до окончательной победы над рф.

1:43 Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайеттом и Послом США в Украине Бриджит Бринк.