На Луганщине оккупанты перепрофилируют все больницы под госпитали для военных

Российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военнослужащих.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Отмечается, что одна из больниц уже разместила около сотни россиян.

«Несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области уже перешли в формат работы военных госпиталей. В частности, Луганская городская многопрофильная больница №3 уже разместила около 100 российских военных. Также полностью переведена на обслуживание больница в Кременной», - сообщили в ЦНС.

По их данным, Луганская городская многопрофильная больница №15 уже отказывает в обслуживании гражданским. В декабре медучреждение должно окончательно переориентироваться на военных. В центре добавили, что оккупанты выбрали такую стратегию для всех больниц Луганской области.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне травят украинских врачей и привозят медикаменты только своим военным.