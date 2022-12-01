Британская разведка объяснила, почему россия больше не запускает «шахиды» с Крыма

россия обеспокоена уязвимостью Крыма, поэтому перенесла место запуска иранских беспилотников в Краснодарский край.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в субботу, 17 декабря.

«В последние дни активизировалась кампания России по дальнобойным ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины. Волна ударов в основном состояла из крылатых ракет воздушного и морского запуска, но почти наверняка в них также участвовали предоставленные Ираном БПЛА, которые запускались из Краснодарского края России. Ранее эти БПЛА запускались в основном с территории оккупированного Крыма», - говорится в сводке.

Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством россии относительно уязвимости Крыма, а также с удобством пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в Россию - Астрахани, добавила британская разведка.

Напомним, в октябре в Израиле сообщали о том, что 10 иранских инструкторов были убиты в результате ударов Вооруженных сил Украины по оккупированному Крыму.

В конце ноября секретарь СНБО Александр Данилов подтвердил, что в Крыму были ликвидированы иранские инструкторы, обучавшие российских оккупантов обращению с дронами-камикадзе Shahed-136.