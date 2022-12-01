«Я не думаю, что это приносит плоды»: Зеленский прокомментировал разговоры Макрона с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором владимиром путиным, скептически оценил их результативность.

Об этом идет речь в его интервью LCI, пишет УП.

- Эммануэль имеет право поступать так, как он хочет, но это продолжается с 2019 года. Я не думаю, что это приносит плоды, - сказал Зеленский.

Он пояснил, что когда Макрон общается с путиным, перед ним каждый раз другой человек.

- Есть тот, кто дает ему обещания, а в следующий раз на столе возникает совсем другая позиция, поэтому этого не исправить, - сказал он.

По словам президента, все, что интересует Украину - это освобождение собственной земли, территорий, которые сейчас удерживаются россиянами.

- В этот момент нам придется разговаривать с Россией, которая готова уважать своего собеседника, а это начинается с того, чтобы вернуть нам то, что принадлежит нам в соответствии с международным правом. Именно с такой Россией я был бы готов вести переговоры, но не с той Россией, которую мы имеем сейчас - нацистской Россией, - сказал Зеленский.

Президент Франции Макрон в четверг на заседании Европейского совета в Брюсселе подтвердил, что вскоре позвонит владимиру путину, чтобы обсудить войну в Украине.

Напомним, ранее группа стран с восточного фланга Евросоюза официально выразила неодобрение заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что с россией следует говорить о «гарантиях безопасности» для нее.