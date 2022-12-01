Николаевские морпехи оборудовали пикапы пусковыми установками – их ракеты уничтожают врага на Донбассе

Военнослужащие 36-й ОБрМП установили на пикапы пусковые установки для неуправляемых авиационных ракет, с помощью которых уничтожают врага на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«В формах и способах уничтожения террористов-захватчиков нет предела совершенству. Пусковые установки для неуправляемых авиационных ракет николаевские морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского установили на мобильные пикапы. Теперь мужественные защитники на украинской Донбассе 57мм калибром отправляют российских солдат на праздничный концерт кобзона в честь нашей Победы гораздо быстрее. Слава морской пехоте Украины!» – сообщили в бригаде.

Напомним, ранее 36-я ОБрМП показала видео, как ее минометчики «искусно отправили российскую нечисть гореть в ад».