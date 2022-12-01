Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с путиным и «набить ему морду»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти с российским диктатором владимиром путиным хоть на ринг.

Об этом он сказал в интервью LCI.

Зеленский заявил, что настоящий мужчина, если решил, "бьет морду сам", а не посылает посредников.

«Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду, он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с путиным», – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится, когда диктатор россии владимир путин умрет. Он также считает, что тот любит жизнь и боится смерти, поэтому вряд ли применит ядерное оружие.